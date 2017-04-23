Uludere'de 3 PKK'lı Öldürüldü

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'nde güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda 3 PKK'lı teröristin öldürüldü.

Uludere'de 3 PKK'lı Öldürüldü

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'nde güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda 3 PKK'lı teröristin öldürüldü.

Şırnak'ın Bestler- Dereler Bölgesinde 5 gündür yürütülen operasyon devam ederken, Şırnak Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, Uludere İlçesi Geymişule Bölgesinde devam eden ayrı bir operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Valilik, Şırnak'ta 5 gündür sürdürülen operasyonlarda ölü ele geçirilen PKK'lı terörist sayısının 40'ı bulduğunu belirtti. - Şırnak

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