Uludere'de 3 PKK'lı Öldürüldü
ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'nde güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda 3 PKK'lı teröristin öldürüldü.
ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'nde güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda 3 PKK'lı teröristin öldürüldü.
Şırnak'ın Bestler- Dereler Bölgesinde 5 gündür yürütülen operasyon devam ederken, Şırnak Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, Uludere İlçesi Geymişule Bölgesinde devam eden ayrı bir operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Valilik, Şırnak'ta 5 gündür sürdürülen operasyonlarda ölü ele geçirilen PKK'lı terörist sayısının 40'ı bulduğunu belirtti. - Şırnak