Uludere'de 1 Terörist Daha Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde devam eden operasyonda 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Son 4 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37'ye yükseldi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Uludere ilçesi Geymişule bölgesinde devam eden operasyonda 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. İlimizde dört gündür sürdürülen operasyonlar çerçevesinde toplam 37 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.



(Melih Yiğit/İHA)