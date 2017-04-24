Uludere Belediyesine İş Makinesi Desteği

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Uludere Belediyesine kepçe hibe edildi.



Uludere Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Yakınoğlu, yaptığı açıklamada, TBB nezdinde yaptıkları girişimler sonucunda belediyeye kepçe hibe edildiğini bildirdi.



Verdikleri destekten dolayı TBB'ye teşekkür eden Yakınoğlu, "Bugün itibarıyla iş makinesi, belediyemizin hizmetine girmiştir. Bu iş makinesi daha etkin ve verimli bir şekilde Uludere halkına hizmet sunmamıza vesile olacaktır. Belediyemize ve ilçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.