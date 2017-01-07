Uludağ Yolunda Araçların Zincirsiz Çıkışına İzin Verilmiyor

Kış turizminin gözde merkezi Uludağ yolunda aşırı kar yağışı nedeniyle zincirsiz araçların çıkışına izin verilmiyor.



Uludağ'a çıkacak araçlar 8.kilometrede jandarma tarafından durduruluyor. Ekipler zincirsiz araçların zirveye çıkışına izin vermiyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Uludağ yolunu dozerle kürüyerek ve tuzlayarak sürekli açık tutmaya çalışıyor.



'Dondurucu soğuk ve karda 24 saat zincir takma mesaisi"



Uludağ eteklerinde bulunan çevre köylerde yaşayan vatandaşlar ise Uludağ yolu üzerinde 24 saat nöbet tutarak araçlara zincir takarak hizmet veriyor. Soğukta ısınmak için tenekenin içinde odun yakarak ısınmaya çalışan zincirciler kar yağışı ile birlikte işlerinin arttığını belirterek, "Uludağ'a çıkan araçlar bize gelip zincirlerini taktırıyor. Soğuk ve karda zor oluyor ama ekmek parası için katlanıyoruz. Zincir taktığımız araç sahipleri ne verirse onu alıyoruz. Biz burada vatandaşa hizmet ediyoruz" dediler. - BURSA