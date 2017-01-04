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Uludağ, Yılbaşında Yüzde 90 Doluluğa Ulaştı
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Uludağ, Yılbaşında Yüzde 90 Doluluğa Ulaştı

Kış turizminin en gözde merkezi Uludağ'da, yılbaşında otel doluluk oranları yüzde 90'a ulaştı.

Uludağ, Yılbaşında Yüzde 90 Doluluğa Ulaştı

Kış turizminin en gözde merkezi Uludağ'da, yılbaşında otel doluluk oranları yüzde 90'a ulaştı.

Kaynak: Dunya.com


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