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Uludağ, Yılbaşında Yüzde 90 Doluluğa Ulaştı
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Uludağ, Yılbaşında Yüzde 90 Doluluğa Ulaştı
4 Ocak 2017 Çarşamba 00:12
Kış turizminin en gözde merkezi Uludağ'da, yılbaşında otel doluluk oranları yüzde 90'a ulaştı.
Kış turizminin en gözde merkezi Uludağ'da, yılbaşında otel doluluk oranları yüzde 90'a ulaştı.
Kaynak:
Dunya.com
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[9127841] Dunya.com
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