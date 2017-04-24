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Uludağ Üniversitesi'nde Maliye Günleri
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Uludağ Üniversitesi'nde Maliye Günleri

Uludağ Üniversitesi Maliye Topluluğu (UMAT), "Maliye Günleri" düzenledi.

Uludağ Üniversitesi'nde Maliye Günleri

Uludağ Üniversitesi Maliye Topluluğu (UMAT), "Maliye Günleri" düzenledi.

UMAT, 24-25 Nisan günlerinde vergi müfettişleri, gelir uzmanı yardımcıları ve vergi dairesi müdürlerini Uludağ Üniversitesi öğrencileriyle buluşturacak. Seminerin birinci gününde Çekirge Vergi Dairesi Müdürü Halil Şenver ve gelir uzmanı yardımcıları Melike Tuğba Oğuz ve Şeyma Saitoğulları konuşma yaptı. Konuşmacılar, gelir uzmanı ve uzman yardımcısı nasıl olunduğu ve yeterlilik sınavı hakkında bilgiler verdi. Konuşmacılar öğrencilerin sorularını da cevapladı. UMAT yöneticileri tarafından konuşmacılara takdim edildi. - BURSA

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Uludağ Üniversitesi, 25 Nisan, Bursa, , Vergi