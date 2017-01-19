Uludağ Sömestir Tatilinde 1 Milyon Kişi Ağırlayacak"

SERGEN SEZGİN - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, 15 günlük sömestir tatilinde, turizm tesislerinde konaklayanlar ve günübirlikçilerle birlikte 1 milyon civarında kişiyi ağırlaması bekleniyor.



Kar kalınlığının 2 metre olduğu Uludağ, ulaşımda alternatif imkanların sağlanması, yeni otoparkların hizmete girmesi ve özellikle festivallerin etkisiyle 2016-2017 kış sezonunu yoğun geçiriyor.



Hafta sonlarında adeta adım atacak yerin kalmadığı Uludağ'da, 8 binin üzerinde yatak kapasitesi sahip otel ve pansiyonlarda sömestir tatiline yönelik rezervasyonlar tamamlanma noktasına geldi.



Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uludağ'da sezonun çok iyi gittiğini söyledi.



Sömestir tatiline doğru ilgilinin üst düzeyde olduğunu ve bu yoğunluğun kendilerinin memnun ettiğini belirten Akkuş, "Uludağ, bazen bir panayır alanı gibi oluyor ve günübirlikçilerden geçilmiyor." dedi.



Hafta içi ve hafta sonunda ziyaretçi sayılarında çok fark olduğunu belirten Akkuş, şöyle konuştu:



"Teleferik, aralıksız yukarıya yolcu taşıyor. Hafta içi 2-3 bin, hafta sonunda ise 10 bin civarında araç çıkıyor. Minibüs ve otobüsler de gidiyor. Sömestir tatilinde ise yoğunluk artacak ve hafta sonu günlük ziyaretçi sayısı yaklaşık 100 bini bulacaktır. Bu sayı çok ciddi. Bir merkez ilçe hatta neredeyse il nüfusu oluyor. O yüzden yukarıda 100 bin kişiyi ağırlayacak alanlar olması gerekiyor. Biz, yetkililerden oluşabilecek sorunlara karşı tedbir almalarını ve alanlar yaratmalarını istedik. Sömestir tatilinde en az 1 milyon kişinin Uludağ'ı ziyaret edeceğini düşünüyorum. Uludağ sadece Bursa'nın değil Türkiye'nin değil bir dünya markası."



Kişi başı konaklama 150-400 lira arası



Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Başkanı Haluk Beceren de Uludağ'a geçen yıllara göre daha erken kar yağdığını anlattı.



Önümüzdeki 3 hafta yoğunluk beklediklerini vurgulayan Beceren, şunları kaydetti:



"Yukarıdaki tesisler dolduğunda Bursa'daki oteller devreye giriyor. Bu hafta günde ortalama 40 bin kişi ağırladık. Sömestir tatilinde de yoğunluğun sürmesini bekliyoruz. Bunların yüzde 90'ını kayak yapmayan günübirlikçiler oluşturuyor. Bu, biraz yoğunluğa sebep oluyor. Belli günlerde bir sıkışıklık yaşıyoruz. Teleferikten ve otomobilleriyle gelen ziyaretçilerin sayıları göz önüne alındığında sayılar büyük bir ilçe nüfusunu geçecek durumda. Genel itibarıyla konaklama ücretleri kişi başı 150-400 lira arası değişiyor. Bu fiyatlar alınan hizmete göre de değişkenlik gösterebilir."