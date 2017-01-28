Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Uludağ Kış Şenliği" başladı.



İkinci Gelişim Bölgesi'ndeki şenliğin açılışına, eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe, burada yaptığı konuşmada, Uludağ'da kış turizmine yönelik her türlü etkinliğin yapıldığını söyledi.



Altepe, Uludağ'ın potansiyeline dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Kayak yarışlarımız, kızak ve snowboard yarışlarımız var. Geleneksel sporlarımızdan olan atlı kızaklar burada yarışıyor. Herkesi Uludağ'ın doğal güzelliklerini yaşamaya ve bu etkinliğe katılmaya davet ediyorum. Belediye olarak Uludağ'daki yatırımlarımızı artırdık. İnşallah önümüzdeki sezon çok daha değişik bir Uludağ olacak. Uludağ çok önemli bir etkinlik merkezi ve buluşma yeri olacak ve tekrar o eski canlılığının daha ötesine geçecek."



Teleferik ile ulaşım ücreti dahil, sucuk ekmek, içecek, salep ve çay ikramlarını da kapsayan tam bilet için 40, öğrenci bileti için ise 30 lira ödeyip, zipline, snow tubing, slope style yarışı, atlı kızak yarışı, geleneksel kızak yarışı ve dağ bisikleti yarışı gibi etkinliklerden ücretsiz yararlanan katılımcılar, karın keyfini çıkarıyor.



Şenlik, yarın sona erecek.