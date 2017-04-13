Uludağ'ın yabani hayvanları fotokapana yakalandı



BURSA - Bursa'nın canlı çeşitliliği bakımından en zengin parklarından olan Uludağ Milli Parkı'na yerleştirilen fotokapanlarla bozayı, kurt, çakal, sansar ve tilki gibi hayvanların görüntüleri kaydedildi.

Yabani hayvanların hayatını anbean kayıt altında tutabilmek için kurulan fotokapanlar, parkta bulunan elmaları yiyen boz ayıların haricinde tilki, kurt ve sansar gibi hayvanları da görüntüledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü, Uludağ Milli Parkı'nda ağır geçen kış şartlarının ardından baharın gelmesiyle birlikte kış uykusundan uyanan ayılar için çeşitli yiyeceklerin belirlenen alanlara bırakıldığını söyledi.