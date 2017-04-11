Uludağ'ın Yaban Hayatı Fotokapanlarla Görüntülendi

Türkiye'nin biyoçeşitlilik açısından zengin ve en çok ziyaret edilen parklarından olan Uludağ Milli Parkı'nda çeşitli noktalara konulan fotokapanlarla boz ayı, çakal, sansar ve tilki gibi çeşitli hayvanların görüntüleri kayıt altına alındı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uludağ Milli Parkı'nda ağır geçen kış koşullarının ardından ilkbaharın yüzünü göstermesiyle kış uykusundan uyanan ayılar için elma ve ekmek gibi yiyecekler belirli alanlara bırakılarak yemleme çalışması yapıldı.



Yaban hayvanlarını izleme ve takip amacıyla kurulan fotokapanlar vasıtasıyla elma ve ekmekleri büyük bir iştahla yiyen boz ayıların yanı sıra çakal, tilki ve sansar gibi memeli türleri de görüntülendi.



Tespit edilen görüntüler Uludağ Milli Parkı'nın yakın zamanda yapılacak olan fauna envanterine altlık oluşturması bakımından da önem arz ettiği belirtildi.