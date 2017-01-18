Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yoğun sis etkili oluyor.
Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar kalınlığının 2 metre olarak ölçüldüğü "oteller bölgesi"nde, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 100 metrenin altına düşüyor.
Sıcaklığın en düşük sıfırın altında 4 derece olduğu Uludağ'da, kar yağışı aralıklarla devam edecek.
Kayak pistlerini dolduran tatilciler, yoğun sise rağmen karın tadını çıkarıyor.
Uludağ'da Yoğun Sis
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yoğun sis etkili oluyor.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yoğun sis etkili oluyor.
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