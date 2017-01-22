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Uludağ'da Yarı Yıl Tatili Yoğunluğu
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Uludağ'da Yarı Yıl Tatili Yoğunluğu

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, sömestr tatilinde yine tatilcilerin akınına uğradı.

Uludağ'da Yarı Yıl Tatili Yoğunluğu

Kar kalınlığının 1 metre 90 santimetreye ulaştığı, Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'da, yarı yıl tatilinin başlamasıyla yoğunluk sürüyor.

OTELLER, PİSTLER DOLDU TAŞTI

Otellerde konaklayanların yanı sıra günübirlikçiler de araçları veya teleferikle sabahın erken saatlerinden itibaren turizm merkezine akın ettiler. Günübirlikçiliren yoğun ilgisi zaman zaman trafiğin aksamasına yol açtı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde yüze yaklaşırken, pistlerde doldu taştı. Pistlerde, yerli turistlerin yanı sıra, yabancı turistlerinde olduğu görüldü.

GÜNEŞ TATİLCİLERİ SEVİNDİRDİ

Hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere en düşük 9, en yüksek 1 derece olduğu Uludağ'da güneşin yüzünü göstermesi tatilcileri de sevindirdi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kar yağışının salıdan itibaren yeniden başlaması beklenen Uludağ'da acemi kayakçıların pistte düşe kalka kayak öğrenmeye çalışmaları da renkli görüntüler oluşturdu.

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