Uludağ'da Turizmcilerden Günübirlik Ziyaretçi İsyanı

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Başkanı Haluk Beceren, Uludağ'da kış sezonunun başlamasıyla birlikte boy gösteren günübirlikçi karışıklığına isyan etti. Uluağ'a gelen kayakçıyla günübirlikçinin ayrımının yapılması gerektiğini vurgulayan Beceren,"Bir günde 50 tane okul otobüsünü getirirseniz, her birinin içinden inen 40 kişi direkt kayak pistine dalarsa burada karışıklık olur. Nitekim de oluyor" dedi.



Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Başkanı Haluk Beceren Türkiye ve Bursa turizmi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Katıldığı bir televizyon programında turizm hakkında değerlendirmelerde bulunan Beceren, "Önümüzdeki yıllarda turizm nereye gidecek? Bunu ancak hükümetimizin aldığı tedbirlerle aşabileceğimizi görüyoruz. Şahsi çabalarımız var buna da devam ediyoruz. Devletimizle birlikte topyekun bir çalışmayla aşabiliriz" şeklinde konuştu. Rusların sadece güney kesimlere değil, Uludağ başta olmak üzere, Erzurum, Erciyes'e de 6-7 yıldır kayak yapmaya gitmediğini söyleyen Beceren, "Kendi bölgelerinde kendi tesisleri var. Sochi'de yapılan kış olimpiyatlarında buraya güzel tesisler kazandırdılar. Zaten vizesi olanlar da Avrupa'ya gidiyor" dedi.



"Günübirlik evler turizme sekte vuruyor"



Bursa turizminin alt yapısını da kuvvetli bulduğunu belirterek sözlerini sürdüren Beceren, sayı olarak Antalya bölgesi kadar olmasa da Bursa'nın turist kapasitesinin olduğunu ifade etti. Bursa ile İstanbul arasındaki ulaşımın kolaylaşması ile birlikte Bursa'ya daha çok günübirlikçi turistlerin geldiğinin altını çizen Beceren, "İstanbul'dan araba kiralayıp Bursa'yı, Uludağ'ı ziyaret edip akşam üstü dönüyorlar. Bursa'da geceleme yapılmıyor. Bursa'ya kalmaya gelenlerde günlük kiralık evlerde kalıyorlar. Bu günlük evler de bizim sektörümüze sekte vurmaktadır. Son dönemlerde buralarda kolluk kuvveti ve maliye kontroller yapmaya başladı. Bundan sonra da buna devam edilir. Çünkü kimin kaldığı belli değil" diye konuştu.



"Bursa'da gece gidilecek eğlence alanı yok"



Bursa'ya ailece gelen turistlerin akşamları çocuklarını eğlendirebilecek yerlerin olmamasına dikkat çeken Beceren, "Bursa'da neresi var Kültürpark var. Kültürpark'a 2 -3 gece gidersiniz ondan sonra gitmezsiniz. Gece başka eğlence alanları da yapmak gerekiyor. Gelenler değişik yerler görmek istiyorlar. İstanbul'da alternatif çok. 2 gece Bursa'da kalıyorsa 1 hafta İstanbul'da kalıyor. Bursa'da kalış ortalaması 2 gün bile değil. Bunun için yatırım olması lazım" dedi."Arap ülkelerinden gelen yolcu ve misafirlerin istedikleri zaten belli. Temiz hava, ağaç su ve serinlik. Bu da Uludağ'da var. ya da ormanlarda var. Bu tarz ormanlar Karadeniz ve bizim Bursa'mızda var. Afyon'da termal var ama yapacak başka şeyleri yok. Bursa'da gezilecek görülecek çok şey var" diyerek sözlerini sürdüren Beceren, Bursa'nın daha fazla gezdirilmesi için acentelerle birlikte broşür hazırladıklarını söyledi. Turizm ile sanayinin bir arada gayet yürüyebileceğini ifade eden Beceren, "İstanbul'da, Antalya'da sanayi yok mu? En büyük sanayi bölgeleri Fransa'da Paris'in etrafında. Her yerde böyle. Sanayi olmasın demiyoruz. O ayrı bu ayrı. Bursa'ya gelecek işadamlarının otellerde konaklaması bizlerin de işine gelecektir" dedi.



"Geçtiğimiz yıl 800 bin turist geldi"



Bursa'da geçtiğimiz yıl otellerde doluluk oranlarının yüzde 41'lerde olduğunu belirten Beceren, 800 bin turistin de Bursa'ya geldiğini, gelenlerin çoğunun da Ortadoğu'dan olduğunu belirtti. Fuar ve kongrelerin Bursa turizmini olumlu yönde etkileyeceğinin altını çizen Beceren, "BTSO'nun katkıları ile güzel fuarlar yapılıyor. O fuar dönemlerinde oteller yüzde 100'lük doluluk oranlarını görüyor. Daha fazla yapılırsa elbette bizler açısından da iyi olur. Bursa'da kongrelerin düzenlenmesi gerekiyor. Afyon bundan kazanıyor. Termal oteller sadece termal için kullanılmıyor. Devletin yaptığı o kadar çok toplantı var ki onları da Bursa'ya almak durumundayız" ifadelerini kullandı.



"Kür merkezleri çok önemli"



"Türkiye'de termal turizmde kür merkezi olan yer yok. Balçova var ama tam kür merkezi olarak adlandırılmaz. Bursa'daki planlamaları bitirebilirsek Bursa ve Türkiye yeni bir değer kazanacak. Bizim 4-5 farklı suyumuz var ama bu suyu kullanamadık. Çünkü biz hep hamam mantığı ile gittik. Termal mantığı ile gitmedik. Son senelerde yapılan ataklarla yeni sular kazandırıldı. Ama bir kür merkezi haline getiremediler. Yeni yapılan bu işletmeler kür merkezine kavuşursa buradan tedavi olanlar başka otellerde de gidip kalabilirler" diyerek sözlerini sürdüren Beceren, Bursa'daki tarihi yapılara da değindi. Hanlar Bölgesi ve Cumalıkızık'ın UNESCO tarihi değerler arasına girmesine işaret eden Beceren, "Sırf UNESCO tarihi değerleri için gezen bir kitle var. Tarihi Hanlar Bölgesi çok güzel ama gece oraları yaşatamıyoruz. Mühim olan orayı gece de yaşatabilmek. Yurtdışında gittiğinizde tarihi, eski yerler geceleri cıvıl cıvıl. Bizde böyle değil" dedi.



"Kayakçı ile günübirlikçinin ayrımının yapılması lazım"



Son olarak Uludağ'a da değinen Beceren, "Uludağ sorunlarının biri çözüyor, bir sorun ilave oluyor. Uludağ çok fazla ziyaret edilen bir yer. Senede 1 buçuk milyon kişi yaz - kış ziyaret ediyor. Yüzde 80 i kışın gelen ziyaretçi sayısı. Bunun yanı sıra binlerce otobüs binlerce araç geliyor. Buda Uludağ'da sıkışıklığa sebep oluyor. Uludağ kapasitesinin ortaya çıkarılması lazım. Uludağ gelen kayakçı ile günübirlikçinin ayrımı yapılması lazım. Okul gezileri yapılıyor. Okul gezileri elbette yapılacak ama siz bir günde 50 tane okul otobüsünü getirirseniz, her birinin içinden inen 40 kişi direkt kayak pistine dalarsa burada karışıklık olur. Nitekim de oluyor" dedi. Mart ayında Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katılımlarıyla Uludağ'da bir çalıştay gerçekleşeceğini dile getiren Beceren, "BTSO moderatörlüğünde Uludağ'ın geleceğini ele alacağımız bir çalıştay olacak. Buradan çıkan sonuçları bakanımız takip edeceğini ve uygulanacağının taahhütlüğünü bizlere verdi" diyerek sözlerini noktaladı.



Günübirlikçiler için tesis yok



Uludağ'a hafta sonu kızak kaymaya ya da mangal yapmaya giden Bursalılar da sosyal tesis yapılmasını isterken, "Günübirlikçilerin kızak kayabilmesi için ayrı bir pist yapılmalı. Çay, kahve ve dinlenme için de Büyükşehir Belediyesi bir an önce günübirlikçiler için sosyal tesis inşa etmelidir" dediler - BURSA