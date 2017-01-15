Uludağ'da Trafik Çilesi

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'a hafta sonu günübirlik olarak gelen vatandaşlar, trafik sorunu sebebiyle saatlerce yolda kaldı.



Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 255 santimetreye ulaştı. Hafta sonları özellikle büyük şehirlerden gelen günübirlik kayakseverlerin ilgi odağı olan zirvede trafik çilesi de sürüyor. 3 otopark alanının bulunduğu Uludağ'da, özellikle otobüs ve minibüslerin oteller bölgesine kadar çıkması trafiği felç ediyor. Hafta sonu dinlenmek ve eğlenmek amacıyla zirveye gelen vatandaşlar, tıkanan trafikte saatlerce yolda kalırken, kış dönemi boyunca sürekli aynı sıkıntıyı yaşadıklarını belirten sürücüler, bir an önce çözüm bulunması istediklerini ifade ettiler.



Öte yandan, 6 bin 500 civarında yatak kapasitesinin bulunduğu zirvedeki otellerdeki doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığı bildirildi. - BURSA