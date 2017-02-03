Uludağ'da Tatilcilerin Kızak Keyfi

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, sömestr tatili fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın ve kızakla kaymanın keyfini yaşıyor.



Uludağ'da, sömestr tatilini fırsat bilen tatilciler, zirvede kışın tadını çıkartıyor. Beyaz Cennette kar kalınlığı 1 metre 80 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı eksi 3 dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde güneşli olan Uludağ'da, öğle saatlerinde başlayan rüzgar ve sis nedeniyle pistler, tam anlamıyla dolmadı.



Buna rağmen, sisli hava ve rüzgara aldırış etmeyen bazı tatilciler ile günübirlikçiler, kızak ile kaymanın keyfini çıkarttı. Zaman zaman ufak kazaların yaşandığı pistlerde renki görüntüler oluştu.



- Bursa