Uludağ'da Tatilciler Yoğun Sis ve Tipiye Aldırmadı

TÜRKİYE'nin turizm ve tatil merkezlerinden Uludağ, hafta içi olmasına rağmen günü birlik tatilcilerin akınına uğradı. Yoğun sis ve tipiye aldırış etmeyen tatilciler kayak yapmanın keyfini yaşadı.



Okulların da sömestir tatilinin başlaması ile şehir dışından Uludağ'a gelen tatilciler kayak yapmanın keyfini çıkardı. Tatilciler, görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü pistlerde yoğun sis ve tipiye aldırış etmeden kayak yaptı. Haftaiçi olmasına rağmen kayak pistlerindeki doluluk oranı Uludağ'daki işletmecilerin yüzünü güldürdü. Eskişehir, İstanbul, Balıkesir gibi çevre illerden gelerek sömestir tatilini Uludağ'da geçiren gençler, kayak öğretmenleri eşliğinde kayak yapmayı tercih etti. Sömestir için Uludağ'a geldiğini söyleyen Rıdvan Demir, "Uludağ'da yoğun bir tipi ve sis var ancak buna rağmen kaymak güzel" dedi.



Bursa'dan getirdiği simitleri Uludağ'da satan Bahadır Yaman, "Buraya simit satmaya geldim ama bugün yoğun fırtına var. Fırtına olunca da simit satışları yavaşlıyor. Tanesini 2 liradan satıyorum. Buraya gelenler zengin olduğu için simit fazla almıyorlar" dedi.



Toplam 30 otel ve misafirhanenin bulunduğu 6 bin 500 yatak kapasiteli Uludağ'da kar kalınlığı 160 santim, günün en düşük sıcaklığı ise sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji, Uludağ"da bu gece beklenen kar yağışının cumartesi gününe kadar devam edeceğini duyurdu. - Bursa