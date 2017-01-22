Uludağ'da Sömestr Trafiği

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da sömestr tatilini fırsat bilen vatandaşların zirveye akın etmesi trafik sorunu yaşattı.



Sömestr tatilini fırsat bilen tatilcilerin Uludağ'a akın etmesi üzerine milli parklar gişelerinde başlayan trafik uzun kuyruklara sebep oldu. 5 kilometrelik araç kuyruğu vatandaşları isyan noktasına getirirken, bazı vatandaşların trafiği beklemeyerek geri dönmeyi tercih ettikleri görüldü. Oteller bölgesinde yaşanan park sorunu da araç izdihamına sebep oldu. Jandarma ekipleri ise milli parklar gişelerinde araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı. - BURSA