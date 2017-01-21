HAVA sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da sömestir yoğunluğu yaşanıyor.



Kar kalınlığının 190 santim olarak ölçüldüğü hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Uludağ'a gelen tatilciler kayak yapmanın keyfini çıkarıyor. Otellerdeki doluluk oranının yüzde 70'e ulaştığı Uludağ'da bulunan kamuya ait misafirhaneler ise daha ucuz olması nedeniyle sezon öncesinden yapılan rezervasyonlarla doldu. Jandarmanın geniş güvenlik önlemleri aldığı Uludağ'da Meteoroloji, çarşamba gününden itibaren kar yağışı beklendiğini açıkladı.



Toplam 30'a yakın otel, misafirhane gibi tesislerin bulunduğu 6 bin 500 y tak kapasiteli Uludağ'da kayak sezonunda bin 500 kişi çalışıyor.



