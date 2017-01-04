Uludağ'da Sis Etkili Oluyor

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'da yoğun sis etkili oluyor.



Uludağ'ın oteller bölgesinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 100 metrenin altına düştü.



Bölgedeki yoğun sise rağmen çok sayıda yerli ve yabancı turist pistleri doldurdu.



Kar kalınlığının 225 santimetre olduğu ve hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü "beyaz cennet"te 6 Ocak'a kadar yağış beklenmiyor.