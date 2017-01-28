Uludağ'da şenlik var

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da düzenlenen 'Kış Şenliği' heyecanlı ve renkli anlara imzasını attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa ve Türkiye için çok önemli olan Uludağ'ın her mevsim tercih edilen bir turizm merkezi olması hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da gerçekleştirilen kış şenliği coşkulu görüntülere sahne oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü ve Bursa Kültür A.Ş. koordinasyonuyla gerçekleştirilen 'Uludağ Kış Şenliği'nin kentin turizm potansiyelini öne çıkaracağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa'nın tarihiyle, doğasıyla, kültürü ve ekonomisi ile örnek ve öncü bir şehir olduğunu söyledi.

Uludağ cazibe merkezi

Uludağ'ın önemli bir turizm ve cazibe merkezi olduğunu anlatan Başkan Altepe, "Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'yı vatandaşlarımızın yaşamaktan mutluluk duyduğu, sağlıklı, nefes alan bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz. Yeşiliyle, deniziyle, dağıyla kentin tüm değerlerini gün yüzüne çıkarıp, sanayinin, tarımın, turizmin, sanatın ve sporun geliştiği, ekonominin güçlendiği bir dünya kenti olabilmesi için projeler üretiyoruz. Uludağ'ın her zaman canlı olan, yaz kış demeden her mevsim tercih edilen bir turizm merkezi olmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Başkan Altepe, Bursa'nın pek çok değeri bulunduğuna işaret ederek, "Uludağ, şehrimizin en önemli değerlerindendir. Sadece Bursa'nın değil ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biridir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, Uludağ'ın şehirle bütünleşen bir cazibe merkezi haline gelmesi noktasında çalışmalar gerçekleştirdik"dedi.

İki gün sürecek

Başkan Altepe, Uludağ'da ulaşımdan çevre düzenlemesine kadar birçok projenin hayata geçirildiğini anlatarak, "Uludağ'da 2 gün sürecek olan kış şenliği, Uludağ'ın sosyal ve kültürel etkinlerle de canlandırma gayretimizin bir ürünüdür. Yeni teleferik hattının devreye girmesi ile Uludağ adeta yeniden keşfedildi. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği kış şenliği, Uludağ'ın sosyal yaşamına da renk katıyor" şeklinde konuştu.

Başkan Altepe, Uludağ Kış Şenliği'nde vatandaşların snowboard eğitim ve gösterileri, atlı kızak ve geleneksel kızak yarışmaları, zipline, karda hamburger ile kayma (snowtubing) etkinliklerine katılabileceğini belirterek, ışık, ses ve görüntü gösterileri ve dj performansı gibi eğlenceli aktivitelerin de keyfini çıkaracağını vurguladı. Kış şenliğinin keyfini çıkaran vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Altepe, atlı kıza yarışlarının startını verdiği programda snowboard yapan sporcuları da izledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısı nedeniyle geldikleri Uludağ'da hem toplantı yaptıklarını ve deneyimlerini paylaştıklarını, hem de Uludağ Kış Şenliği'ne katıldıklarını söyledi. Karaosmanoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin Uludağ ile ilgili hassasiyetini ve çalışmalarını bildiğini ifade ederek, yerel yönetimlere yetki verildiği takdirde kalkınmanın etkin bir şekilde sağlandığını sözlerine ekledi. Balıkesir, Antalya ve Gaziantep gibi Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen Büyükşehir Belediye başkanları ile Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala da 'Uludağ Kış Şenliği'ne katılarak, Uludağ'ın ve etkinliklerin keyfini çıkardı.

Hem spor hem eğlence

'Uludağ Kış Şenliği'ne katılanlar şenliğin biletlerini Bursa Kültür A.Ş.'nin www.bursakultur.com adresli internet sitesinden temin etti, buradan biletlerini alan katılımcılar biletlerini etkinlik günleri de saat 13.00'a kadar teleferikte kurulacak Bursa Kültür A.Ş. standından alabildi. Katılımcılar tam 40, öğrenci 30 TL'lik biletle, teleferikle ulaşımla dahil sucuk etmek, içecek, salep ve çay ikramlarının yanında birbirinden farklı etkinliklerden de ücretsiz olarak yararlanıyor. Katılımcılar ayrıca zipline, snow tubing, slope style yarışı, atlı kızak yarışı, geleneksel kızak yarışı ve dağ bisikleti yarışı gibi etkinliklerden de yararlanarak, gün boyu Uludağ'ın keyfini çıkarıyor. İkinci gelişim bölgesinde yapılan etkinlikler Pazar günü (YARIN) de sürecek.