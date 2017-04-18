Uludağ'da Nisan Karı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a kar yağdı.



Uludağ'da nisan ayında kar sürprizi yaşandı. Gece ve sabah saatlerinde aralıklarla yağan karla birlikte Uludağ'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Zirvede hava sıcaklığı eksi bir derece olarak ölçüldü. Cuma gününe kadar fasılalarla kar yağması bekleniyor.



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