Uludağ'da Kurtarılan Genç Kız Askeri Helikopter Ile Uü Tıp Fakültesi Hastanesine Kaldırıldı

Fotoğraf çekmek için dün çıktığı Uludağ'da kaybolan 23 yaşındaki genç kız, AFAD ve JAK ekiplerince kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Uludağ'ın Sarıalan mevkisine giden Büşra Boz (23), fotoğraf çekmek için ormanlık alanda gezmeye başladı.



Bir süre sonra kaybolduğunu fark eden Boz, akşam saat 22.00 sıralarında telefonla ağabeyine kaybolduğunu bildirdi.



Ağabeyine "Çabuk olun üşüyorum" mesajı atan Boz, ardından gönderdiği mesajlarından yürümeye başladığını ve kentin ışıklarını gördüğünü belirtti.



Boz'un ağabeyinin, ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri arama çalışmalarına başladı.



Karların üzerine ismini yazmış



Bulunmasını kolaylaştırmak amacıyla yürüdüğü bölgelerde karların üzerine ismini yazan Boz, Uludağ'ın eteklerindeki kırsal Süleymaniye Mahallesi'nin üst kısmında sabah 06.30 sıralarında bulundu.



Boz'un giyislerini değiştirmesini sağlayan ve sıcak yiyecek, içecek desteği veren ekipler, genç kızın bir süre sonra hiportermi (vücut sıcaklığının, 35 derecenin altına düşmesi halinde meydana gelen rahatsızlık) yüzünden yürüyemeyecek duruma gelmesi üzerine helikopter istedi.



Eskişehir'den havalanan askeri helikopter, ekiplerin bulunduğu bölgeye en yakın noktaya inerek, Boz'u, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.



"Ekipler, çok iyi çalıştı"



Boz'un babası Necati Boz, AA muhabirine, kızının kaybolduğunu İstanbulda'yken öğrendiğini belirterek, "Haberi alır almaz geldik. Ekipler, çok iyi çalıştılar. Herkese çok teşekkür ederiz. Kızım, sağ salim bulunduğu için mutluyuz." dedi.