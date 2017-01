Uludağ'da Kızaklı At Yarışları Nefes Kesti, Snowboard Yarışları İlgiyle İzlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da düzenlenen 'Kış Şenliği' heyecanlı ve renkli anlara sahne oldu.



Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. tarafından organize edilen Uludağ Kış Şenliği'ne katılanlar şenliğin biletlerini Bursa Kültür A.Ş.'nin www.bursakultur.com adresli internet sitesinden temin etti.



Katılımcılar tam 40, öğrenci 30 TL'lik biletle, teleferikle ulaşımla dahil sucuk etmek, içecek, salep ve çay ikramlarının yanında birbirinden farklı etkinliklerden de ücretsiz olarak yararlandı.



İkinci gelişim bölgesinde yapılan etkinlikler sabah 09.00'da kayıt işlemi ile başlayıp, gün boyu devam etti. Şenliğe Türkiye'deki 8 ayrı büyükşehir belediye başkanı da katıldı.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin startını verdiği kızaklı at yarışları nefes kesti. Yarışmadan öne Başkan Altepe de atlı kızağa binip pistte tur attı. Kar motoruna da binen Altepe, eski içişleri bakanı Efkan Ala ile birlikte snowboard yarışlarını izledi



Uludağ'da gerçekleştirilen kış şenliği coşkulu görüntülere sahne oldu. 'Uludağ Kış Şenliği'nin kentin turizm potansiyelini öne çıkaracağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa'nın tarihiyle, doğasıyla, kültürü ve ekonomisi ile örnek ve öncü bir şehir olduğunu söyledi. Uludağ'ın her mevsim önemli bir turizm merkezi olduğunu anlatan Başkan Altepe, "Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'yı vatandaşlarımızın yaşamaktan mutluluk duyduğu, sağlıklı, nefes alan bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz. Yeşiliyle, deniziyle, dağıyla kentin tüm değerlerini gün yüzüne çıkarıp, sanayinin, tarımın, turizmin, sanatın ve sporun geliştiği, ekonominin güçlendiği bir dünya kenti olabilmesi için projeler üretiyoruz. Uludağ'ın her zaman canlı olan, yaz kış demeden her mevsim tercih edilen bir turizm merkezi olmasını hedefliyoruz" diye konuştu.



Başkan Altepe, Bursa'nın pek çok değeri bulunduğuna işaret ederek, "Uludağ, şehrimizin en önemli değerlerindendir. Sadece Bursa'nın değil ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biridir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, Uludağ'ın şehirle bütünleşen bir cazibe merkezi haline gelmesi noktasında çalışmalar gerçekleştirdik"dedi.



İki gün sürecek



Başkan Altepe, Uludağ'da ulaşımdan çevre düzenlemesine kadar birçok projenin hayata geçirildiğini anlatarak, "Uludağ'da 2 gün sürecek olan kış şenliği, Uludağ'ın sosyal ve kültürel etkinlerle de canlandırma gayretimizin bir ürünüdür. Yeni teleferik hattının devreye girmesi ile Uludağ adeta yeniden keşfedildi. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği kış şenliği, Uludağ'ın sosyal yaşamına da renk katıyor" şeklinde konuştu.



Başkan Altepe, Uludağ Kış Şenliği'nde vatandaşların snowboard eğitim ve gösterileri, atlı kızak ve geleneksel kızak yarışmaları, zipline, karda hamburger ile kayma (snowtubing) etkinliklerine katılabileceğini belirterek, ışık, ses ve görüntü gösterileri ve dj performansı gibi eğlenceli aktivitelerin de keyfini çıkaracağını vurguladı.



Başkan Altepe ayrıca maddi durumları nedeniyle her zaman Uludağ'a gelemeyen vatandaşlar için şenliğin keyifli bir aktivite olduğunu sözlerine ekledi - BURSA