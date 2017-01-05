Uludağ'da Kaybolan Öğrenciler Kurtarıldı

Uludağ'da yollarını kaybeden 2 üniversite öğrencisi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Uludağ Üniversitesinde öğrenim gören M.K. ile R.D, kayak yapmak için Uludağ'a gitti.



Kayak yaptıkları sırada yoğun sis ve kar yağışı nedeniyle yollarını kaybeden öğrenciler, durumu jandarmaya bildirdi.



Kayıp öğrencilerin yerini tespit eden Uludağ'da görevli JAK timleri, M.K. ve R.D'ye ulaştı.



Oteller bölgesine getirilen öğrenciler sağlık kontrolünden geçirildi.