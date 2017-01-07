Uludağ'da Kayak Kazası

Uludağ'da kayak yaparken düşerek yaralanan Alper K. 112 acil servis ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Birinci Oteller Bölgesinde pistte kayan, K. dengesini kaybederek düştü.



Sağ dizinde yaralanma olan K. Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) ekiplerince acil servis ambulansına teslim edildi.



Yaralı, hastanede tedavi altına alındı.