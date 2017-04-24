Uludağ'da Kar Kalınlığı 40 Santimetre
Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'da, kar kalınlığı 40 santimetre olarak ölçüldü.
Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'da, kar kalınlığı 40 santimetre olarak ölçüldü.
AA muhabirinin, Bursa Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, hafta sonu başlayan ve 3 gündür aralıklara etkili olan kar yağışı dolayısıyla kar kalınlığı, 20 santimetreden 40 santimetreye ulaştı.
Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 5 olduğu Uludağ'da, önümüzdeki günlerde kar yağışı beklenmiyor.