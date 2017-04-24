Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'da, kar kalınlığı 40 santimetre olarak ölçüldü.



AA muhabirinin, Bursa Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, hafta sonu başlayan ve 3 gündür aralıklara etkili olan kar yağışı dolayısıyla kar kalınlığı, 20 santimetreden 40 santimetreye ulaştı.



Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 5 olduğu Uludağ'da, önümüzdeki günlerde kar yağışı beklenmiyor.