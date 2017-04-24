ULUDAĞ'a dün akşam yağan kar ile kar kalınlığı bu sabah 40 santime ulaştı. Meteroloji kar yağışı beklenmediğini açıkladı.



Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan ve kayak sezonunu kapatan Uludağ'da kar yağışı devam ediyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da kar kalınlığı 40 santime ulaştı. Bursa'ya gelip Uludağ'a cıkan Arap turistler kar üzerinde bol bol fotoğraf cektirip kartopu oynadı. Kar lastiği olmayan araçların Uludağ'a çıkış ve inişine jandarma izin vermezken, meteroloji hafta içerİsinde kar yağışının beklenmediğini açıkladı.



Toplam 6 bin yatak kapasitesi bulunan 30'a yakın otel ve tesisin yer aldığı Uludağ'da kayak sezonu geçen mart ayında sone erdi ve otellerin büyük bölümü kapandı.



- Bursa