Uludağ'da Kar Kalınlığı 245 Santimetre

Uludağ'da kar kalınlığı 245 santimetreye, Bursa il merkezinde ise 30 santimetreye ulaştı.



Bursa'da dün akşam başlayan kar yağışı devam ediyor. Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 245, şehir merkezinde ise 30 santimetre olarak ölçüldü. Hava sıcaklığı zirvede eksi 12 dereceye düştü. Kar yağışının gece yarısına kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. - BURSA