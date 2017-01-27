Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, yoğun yağış sebebi ile kar kalınlığı 1 metre 85 santimetreye ulaştı.
Bursa Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 1 metre 60 santimetre olan kar kalınlığı, yoğun yağışların ardından 1 metre 85 santimetreye yükseldi.
Sıcaklığın ise en düşük sıfırın altında 11, en yüksek sıfırın altında 9 derece olduğu öğrenildi. Beyaz cennet Uludağ'da kar yağışının bugün ve yarın sürmesi bekleniyor.
Yoğun sis ve soğuk havaya rağmen kayakseverler pistleri boş bırakmıyor. - BURSA
Uludağ'da Kar Kalınlığı 2 Metreye Yaklaştı
Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da, yoğun yağış sebebi ile kar kalınlığı 1 metre 85 santimetreye ulaştı.
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, yoğun yağış sebebi ile kar kalınlığı 1 metre 85 santimetreye ulaştı.
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