Uludağ'da Kar Kalınlığı 2 Metre

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, son yağışlarla kar kalınlığı yeniden 2 metreye çıktı.



AA muhabirinin Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, birkaç gündür lodos nedeniyle kar kalınlığında azalma yaşanan Uludağ'da, kar yağışı etkili olmaya başladı.



Sıcaklığın en düşük sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.



Kar kalınlığının tekrar 2 metreye ulaştığı Uludağ'da görüş mesafesi, sis ve tipi nedeniyle kısıtlansa da kayak pistlerini dolduran günübirlikçiler karın tadını çıkarıyor.