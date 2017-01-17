Uludağ'da Kar Kalınlığı 2 Metre

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, son yağışlarla kar kalınlığı yeniden 2 metreye çıktı.

Uludağ'da Kar Kalınlığı 2 Metre

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, son yağışlarla kar kalınlığı yeniden 2 metreye çıktı.

Kar kalınlığında azalma yaşanan Uludağ'da, başlayan yağışlarla kar kalınlığı yeniden 2 metre seviyesini buldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, sıcaklığın en düşük sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Uludağ'da görüş mesafesi, sis ve tipi nedeniyle kısıtlansa da kayak pistlerini dolduran günübirlikçiler, karın tadını çıkarıyor.

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