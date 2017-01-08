Uludağ'da Kar Kalınlığı 2 Metre 60 Santim Oldu

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 2 metre 60 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 19 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Dün 15 saat ulaşıma kapalı kalan Bursa- İzmir karayolunda trafik normale döndü.



Sibirya üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu Bursa'da iki günden beri devam eden kar yağışının ardından güneş bu sabah yüzünü gösterdi. Yağışın etkili olduğu kış turizm merkezi Uludağ'da dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceye düştü. Sıcaklığın sıfırın altında 15 derece olduğu Uludağ'daki kar kalınlığı ise 2 metre 60 santimetreye yükseldi. Bursa-Uludağ yolunun kapanmaması için karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler 24 saat aralıksız olarak çalışırken jandarma ise zincir takmayan araçların gidiş ve dönüşüne izin vermiyor.



Bursa kent merkezinde de hava sıcaklığı dün gece sıfırın altında 6 dereceye düştü. Kent merkezindeki kar kalınlığı da 33 santimetreye ulaştı.



TRAFİK NORMALE DÖNDÜ



Bursa'nın İzmir'le bağlantısını sağlayan karayolu, Karacabey İlçesi yakında dün yoğun kar yağışı ve iki yolcu otobüsünün kayması sonucu kapanmıştı. 40 kilometreye yakın araç kuyruğunun oluştuğu yol, Karayolları ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu dün gece saat 01.00 sıralarında yeniden ulaşıma açıldı. Yolda trafik bu sabah normale döndü. Aralıklarla kar yağışının görüldüğü bölgede yolun ulaşıma açık kalması için Karayolları ekipleri çalışma yapıyor.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, karla mücadele için bin 500 kilometresi şehir içi yol olmak üzere 7 bin kilometre yolda çalışmaların titizlikle sürdüğünü ve 150'yi aşkın iş makinesi ile 400'e yakın personelin sahada çalıştığını ifade etti. Başkan Altepe, özellikle kırsalda yoğun bir çalışmanın yapıldığını kaydederek, Bursa'da karla mücadelede günde 1000 ton civarında tuzun yollara döküldüğünü söyledi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gece boyunca kapanan 321 mahalle yolunu trafiğe açtı. Bursa'da halen kar nedeniyle kapalı yol bulunmuyor.



Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 132 araç ve 320 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında dün gece kardan kapanan 321 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında gece kapanan Büyükorhan'da 15, Gemlik'te 5, Gürsu'da 2, İnegöl'de 70, İznik'te 18, Karacabey'de 15, Keles'te 30, Kestel'de 9, Mudanya'da 10, Mustafakemalpaşa'da 60, Nilüfer'de 4, Orhaneli'nde 45, Orhangazi'de 10, Osmangazi'de 8 ve Yenişehir'de 20 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Bu arada yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle açılan bazı yolların yeniden kapaması yüzünden çalışmalar aralıksız sürüyor.



Kent merkezinde de özellikle Uludağ yolu, Alacahırka, Kuştepe, Teleferik gibi kentin yüksek kesimlerinde de karla mücadele çalışmaları kesintisiz olarak sürüyor.



Bursa'nın merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfe ilçe belediyesi ekipleri de kent merkezinde kar temizliği yapıyor.



- Bursa