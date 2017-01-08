Uludağ'da Kar Kalınlığı 2 Metre 60 Santim Oldu (2)

KAYAN TIR'LAR TRAKTÖRLE ÇEKILEREK YOL AÇILDI



Bursa'nın İnegöl-Yenişehir Karayolu, buzlanma yüzünden kayan TIR'lar nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. Boğazköy Mahallesi yakınlarındaki kaza sonucu uzun kuyruklar oluştu. Kayan TIR'ların kurtarılması için Boğazköy Mahallesi'nden traktörü olan çiftçilerden yardım istendi. Gelen bir traktör TIR'ları kurtarmayı başaramayınca ikinci traktör devreye girdi. Traktörler birbirine bağlanıp TIR'lar tek tek kurtarıldı. TIR'ların çekilmesi sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.



