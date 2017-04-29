BURSA(AA) - Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 15 santimetreye düştü.



Hava sıcaklığının artması nedeniyle "oteller bölgesi"nde bulunan kayak pistlerindeki son kalan karlar da eridi ve toprak zemin açığa çıktı.



AA muhabirinin, Bursa Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kar kalınlığının "oteller bölgesi"nde 10 santimetreye gerilediği ve karanın göründüğü "beyaz cennet"te hava sıcaklığı en düşük 7,en yüksek ise 15 derece olarak ölçüldü.



Hafta içinde yaklaşık 40 santimetre kar kalınlığına sahip olan ve bazı pistlerinde kayak yapılabilen Uludağ'da, hava sıcaklıklarının artmasıyla karlı alanların iyice daralması ve toprak zemininin ortaya çıkmasından dolayı kayak yapılamıyor.