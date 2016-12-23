Uludağ'da Kar Kalınlığı 117 Santimetreye Yükseldi

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 117 santimetreye ulaştı.



Uludağ'da turizmciler sezonu erken açtılar. Yılbaşı öncesi misafirlerini ağırlamaya başlayan Uludağ'da tüm pistler de hazır hale getirildi.



Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Uludağ'da hava sıcaklığının gece eksi 10 gündüz ise eksi 5 dereceye kadar düştüğünü, önümüzdeki Pazartesi günü yeniden kar yağışı beklendiğini açıkladılar.



Zirvenin hafta sonu çok bulutlu olacağı ve kar yağışının beklenmediği ifade edildi. - BURSA