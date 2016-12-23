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Uludağ'da Kar Kalınlığı 117 Santimetre

Uludağ'da Kar Kalınlığı 117 Santimetre

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 117 santimetreye ulaştı.

Uludağ'da Kar Kalınlığı 117 Santimetre

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 117 santimetreye ulaştı.

AA muhabirinin Bursa Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, "oteller bölgesi"nde son yağışların ardından, kar kalınlığı 1 metre 17 santimetreyi buldu.

Sıcaklığın en düşük sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışı bugün aralıklarla devam edecek.

Hafta sonu yağış beklenmeyen Uludağ'da, pazartesi gününden itibaren kar yağışı yeniden başlayacak.

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Meteoroloji, Kış Turizmi, Uludağ, Bursa, Kar
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