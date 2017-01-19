Uludağ'da Hafta İçi Yoğunluğu

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm noktalarından olan Uludağ, hafta sonu olduğu kadar hafta içi de yoğun ilgi görüyor.



Kar kalınlığının 1 metre 80 santimetre ölçüldüğü Uludağ'da çok sayıda günübirlikçi ile yerli ve yabancı turist karın ve kayak yapmanın tadını çıkardı.



Sarıalan bölgesinde karın ve manzaranın keyfini yaşayan çok sayıda Tayland'lı turistin bölgede görev yapan jandarma özel hareket ekipleriyle fotoğraf çektirmesi ilginç görüntüler oluşturdu.



Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1 derece en yüksek 5 derece ölçüldüğü Uludağ'da yarın kar yağışı bekleniyor