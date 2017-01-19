Uludağ'da Hadise'nin Yerine Bengü Sahneye Çıktı

KIŞ ve Turizm Merkezi Uludağ'da düzenlenen Türkiye'nin en büyük gençlik ve kış festivali 'Selfy Whitefest 2017'nin son gününde sahneye çıkması beklenen Hadise'nin yerine Bengü sahneye çıktı.



'Selfy Whitefest 2017'nin son gününde sahneye çıkması beklenen Hadise'nin hasta olması nedeniyle değişiklik yapılarak yerine Bengü'nün sahneye çıktığı belirtildi. Bengü, Hadise'nin üzerine çok gelindiğini belirterek sahneyi ve ortamı beğenmediği için Uludağ'a gelmediği yönünde iddialar karşısında "Gerçekten Hadise çok hasta, az önce kendisiyle görüştüm böyle bir şeyin olmadığını, gelemediği için üzgün olduğunu belirtti. Hadise yıllardan beri zaten bu sahneye çıkıyor, beğenilmeyecek bir şey yok burada aslında çok büyük bir coşku var. Oysa yazın kış gelsin Uludağ'da şarkı söyleyelim diyen kadınlarız" dedi.



Kendisinin de 10 yıldır Uludağ'da sahne aldığını belirten Bengü 18 Şubat'ta tekrar Uludağ'da şarkı söyleyeceğini belirtti.



"KAYAK YAPMAKTAN KORKUYORUM" Kayak yapmaya 5 yaşından itibaren başladığını anlatan Bengü artık kayak yapmaktan korktuğunu söyledi. İnsanın küçük yaşlarda kayak yapmak için cesareti olduğunu belirten Bengü, "Artık pistlere çıkmıyorum. Allah korusun ayağım burkulsa önümüzde konserler, stüdyo çalışmaları var. Hepsi yarım kalır ama 18 Şubat'ta belki bir kayak şov yaparız" dedi.



Hande Yener ve Serdar Ortaç'a sorulan "Eşler arasındaki yaş farkı" sorusu ile karşılaşan Bengü, "Onu bakın ne güzel yaşayanlara sormuşsunuz. Ben yaşamadığım için öyle bir şey bilmiyorum. Ama yaşayanlar çok mutlular. Çok güzel görülüyorlar o yüzden sorunun cevabı onlarda bende değil. Ama aşkta tabii ki yaş, gurur olmaz. Kalp bu yani sonuçta" diye konuştu.



Bengü bir gazetecinin, "Siz kendinizden küçük biriyle aşk yaşadınız mı?" soru üzerine "Yaşamadım ama yaşarsam da gocunmam. Çok yaşlı mı duruyorum bana niye bu soruyu soruyorsunuz daha gencim. 40'tan sonra sorarsınız" diye cevap verdi. Röportaj sırasında fotoğraflarda iyi çıkmadığını belirten Bengü gazetecilerin çektiği kareleri fotoğraf makinalarinde kontrol etti. Yeni albümünün önümüzdeki Nisan ayının ikinci haftası piyasa ya çıkacağını belirten Bengü, 2 saat süren konserinden sonra uzun süre alkışlandı. - Bursa