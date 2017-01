Uludağ'da Emra Kaya Rüzgarı

Türkiye'nin en prestijli festivallerinden "Selfy Whitefest 2017", bu yıl ünlü sanatçı Emre Kaya'nın katılımıyla coşkuya sahne oldu. Mükemmel performansıyla festivali taçlandıran Emre Kaya, "Zirve Benim" diyenlere "Zirve halktır. Ben takdiri dinleyenlerime bırakıyorum" dedi.



Kış turizminin merkezi Uludağ'da gerçekleşen Türkiye'nin en büyük gençlik festivalinde sahne alan pop müziğin yıldızı Emre Kaya, bu yılki festivalin 'farkı' oldu. 12 otelde, 18 sanatçı ve DJ'in sahne aldığı festivalde besteleri ve benzersiz yorumuyla milyonları kendini hayran bırakan Emre Kaya, 15 Ocak'ta başlayan ve 9 Şubat'a kadar sürecek festival kapsamında, BOF Otel'de sahneye çıktı. Ünlü popçu, birbirinden güzel şarkılarıyla gençlere eğlenceli dakikalar yaşattı. En güzel şarkılarını hayranları ile birlikte seslendiren besteci, müzisyen ve yorumcu Emre Kaya, izleyenlerin ayaklarını yerden kesti.



En can alıcı konser



24 şehir, 90 üniversite, 164 kampüste 12 binden fazla üniversite gençliğini bir araya getiren ve 120 saat boyunca sınırsız eğlence sunan festivalin en can alıcı konserini Emre Kaya verdi. Festival, Emre Kaya ile farkını gözler önüne serdi. Bir yandan alkışlar, diğer yandan 'Emre Kaya' tezahüratlarıyla coşan sanatçı, sempatik tavırları ile de izleyenlerin gönlünde taht kurdu. Hayranları, onu yakından görmek, şarkılarına eşlik etmek ve aynı karede yer almak için birbirleriyle yarıştı.



Ustalara saygı



Ünlü popçu, hazırladığı geniş repertuvarı ile sadece kendi bestelerini değil, 'Ustalara Saygı' bölümünde, Sezen Aksu'dan "Zalim", Orhan Gencebay'dan "Bir Teselli Ver" ve Kayahan'ın unutulmaz eseri "Odalarda Işıksızım"ı da seslendirerek, her kesime hitap etti.



Saatler gece yarısını gösterdiğinde, "Dın Dın","Yapboz","Esaret", "Apayrı", "Teşekkür Ederim", "Benimsin" ve "Sorma" gibi dillerden düşmeyen şarkıları ile izleyenleri coşturan Emre Kaya, dondurucu soğukların hüküm sürdüğü tatil beldesini, güçlü sesi ve dansçılarının da eşlik ettiği muhteşem sahne performansıyla ısıttı.



Konsere özel kostüm



Konsere özel diktirdiği beyaz ceketini siyah pantolon ve tişörtle kombinleyen Emre Kaya, konser sırasında hayranları ile samimi diyaloglar da kurdu. Sanatçı, sabaha karşı saat 04.00'a kadar en sevilen şarkılarını hayranları ile birlikte seslendirdi. Unutulmaz bir konseri daha başarıyla tamamlayan ünlü sanatçı, sevenlerinin alkış yağmuru eşliğinde sahneden ayrıldı.



"Zirve benim"e anlamlı yanıt



Ünlü popçu, konser sonrasında, "Zirve benim" diyen bir şarkıcının sözlerini hatırlatan gazetecilerin sorusuna, "Zirve halktır. Ben takdiri başımızın tacı dinleyenlerime bırakıyorum" yanıtını verdi. - BURSA