Uludağ'da Eksi 11 Derecede Kayak Keyfi

KIŞ turizminin önemlil merkezlerinden Uludağ'da etkili olan kar yağışı devam ediyor. Kar kalınlığının 165 santime çıktığı Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereyceye kadar düştü.



Kar ve tipi Uludağ'da da etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin metrelere düştüğü Uludağ'da kar kalınlığı bugün 165 santime yükseldi. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da yağışların cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Jandarmanın buzlanma nedeniyle zincir takmayan araçların geçişine izin vermediği Uludağ'da 6 bin 500 yatak kapasiteli 30'a yakın otel, misafırhane ve kafetarya bulunuyor.



- Bursa