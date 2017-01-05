Uludağ'da Donmak Üzere Olan 2 Üniversiteliyi Jak Kurtardı

ULUDAĞ'a günübirlik kayak yapmak için gelen üniversite öğrencileri R.D. ve M.K., yoğun sis ve tipi nedeniyle yollarını kaybetti. 2 bin 250 metre rakımlı Tutyeli Mmevkii Kuşaklıkaya pistinde donmak üzere olan 2 genç, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.



Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nde okuyan R.D. ve M.K., dün kayak yapmak için günübirlik olarak Uludağ'a gitti. Burada kiraladıkları malzemeler ile 2 bin 250 rakımlı Tutyeli Tepesi'ne çıktı. Birden bastıran sis ve tipi nedeniyle yollarını kaybeden iki genç 156 Jandarma İmdat telefonunu arayarak donmak üzere olduklarını bildirdi. Konum belirleme sisteminden yerleri tespit edilen R.D. ve M.K. yi kurtarmak için JAK ekipleri harekete geçti. Kar motorları ve snowtrack ile bölgeye giden ekipler kısa sürede donmak üzere olan R.D. ve M.K.'yi buldu. Vücut ısılarının normale dönmesi için kendilerine sıcak içecek ve çikolata verilen gençler oteller bölgesine indirilerek yapılan sağlık muayeneleri yapıldı.



- Bursa