Uludağ'da Berkay Coşkusu

TÜRKİYE'nin en büyük kış ve gençlik festivali 'Whitefest'te sahneye çıkan şarkıcı Berkay, söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu. Sahne öncesi gazetecilere açıklama yapan Berkay eşinin 2.5 aylık hamile olduğunu belirterek, "Baba olacağım için çok heyecanlı ve mutluyum" dedi.



Uludağ'daki Whitefest 2016 gençlik festivaline katılan Berkay kendisini izlemeye gelen hayranlarına 'Taburcu', 'Lolita', 'Ömrümün Yarı Kalanı', 'Ele İnat', 'İzmirli', 'İnanırım' ve 'Gel Gel' gibi sevilen şarkılarını söyledikten sonra arabesk şarkılara geçti. 'Beni Benden Alırsan', 'Hani Bekleyecektin', 'Kaç Kadeh Kırıldı', 'Nasip Değilmiş' gibi şarkılarını salonu dolduran gençlerle bir ağızdan söyleyen Berkay'ın yaklaşık i2saat sahnede kaldı.



Konser öncesi soruları yanıtlayan Berkay performansını günde 6 saat uyuyarak ve spor yaparak yakaladığını anlatırken, "Sahnede ise ekip arkadaşlarımın mutlulukları bana ayrı bir enerji ve heyecan veriyor" dedi. 2017'de baba olacağını anlatan Berkay, "Eşim Özlem 2.5 aylık hamile henüz bebeğimizin cinsiyeti belli değil ama bizim için önemli olan sağlıklı olması bana bu heyecanı yaşatan eşime binlerce teşekkür ediyorum" dedi.



Önümüzdeki Mart ayında 'Yansıma' isimli bir albümle hayranlarıyla buluşacağını belirten Berkay, "Bu albüm pop tarzı şarkılardan oluşacak. Aslında herkes benden arabeks bekliyordu. Öyle bir şey olmayacak. Çünkü daha önceki çalışmamız bir proje ürünüydü, keyifle yaptık ve 60 bin sattık. İyi bir rakamdı yeni albümümüz tamamen pop olacak artık benden şu an arabeks beklemesin" diye konuştu.



- Bursa