Uludağ'da aç kalan ayı çöpte yiyecek aradı



BURSA - Uludağ'da aç kalan yavru ayının çöp konteynıralarını kurcalaması kameraya yansıdı.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayı, Sarıalan mevkinde çöp konteynırlarını kurcaladı. Burada yiyecek arayan yavru ayı, daha sonra etrafı inceledi. Ardından yavru ayı tekrar bir şeyler yemeye devam etti.