Uludağ'a Çıkacaklar Dikkat

Bursa'da etkisini artıran rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Uludağ'ın zirvesine ulaşımı sağlayan teleferik de seferlerine ara verdi.



Bursa'da etkili olan rüzgardan teleferik de nasibini aldı. Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'da teleferik seferleri rüzgar sebebiyle durdu. Saatte bin 500 yolcusunu 176 kabin ile zirveye ulaştıran Bursa Teleferik A.Ş'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz bugün 110-120 km/s hızla seyreden lodos sebebiyle, siz değerli misafirlerimizin güvenliği için çalışmayı durdurdu. Bugün gün boyunca hizmet vermeyecek. Anlayışınız için teşekkürler, mutlu günler dileriz" denildi. - BURSA