Bursa'da etkisini artıran şiddetli lodos, hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, 176 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hattı olan Bursa Teleferik A.Ş'den açıklama geldi.
Bursa Teleferik A.Ş'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz şiddetli lodos sebebiyle 05.01.2017 ve 06.01.2017 tarihlerinde kapalıdır" denildi. - BURSA
Uludağ'a Çıkacaklar Dikkat
Bursa’da etkisini artıran şiddetli lodos, hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, 176 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hattı olan Bursa Teleferik A.Ş’den açıklama geldi.
Bursa'da etkisini artıran şiddetli lodos, hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, 176 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hattı olan Bursa Teleferik A.Ş'den açıklama geldi.
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