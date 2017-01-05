Uludağ'a Çıkacaklar Dikkat

Bursa'da etkisini artıran şiddetli lodos, hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, 176 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hattı olan Bursa Teleferik A.Ş'den açıklama geldi.



Bursa Teleferik A.Ş'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz şiddetli lodos sebebiyle 05.01.2017 ve 06.01.2017 tarihlerinde kapalıdır" denildi. - BURSA