Ulu Önder'in Seferihisar'a Gelişi Kutlandı
İzmir’in Seferihisar ilçesinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kente gelişinin 83. yılı törenlerle kutlandı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 83. yılı törenlerle kutlandı.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Seferihisar ziyaretinin 83. yıl dönümü için tören düzenlendi. Program, Cumhuriyet Meydanında saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programda konuşma yapan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendisine hediye edilen 12 Nisan 1934 tarihli gazeteyi okudu. Atatürk'ün ziyaretlerini gazeteden paylaşan Soyer, "Sevgili Seferihisarlılar, bugünün anlamını değiştiren bu gazete, 1919 yılında ulusal kurtuluş mücadelesinin önderliğini yapan Atamızın Seferihisar'da ne kadar büyük bir coşku ve mutlulukla karşılandığını gösteriyor. Modern Türkiye'yi oluşturan ve devrimleri gerçekleştiren Atamız, gideceğimiz yolu, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak olarak tanımlıyor. İşte bizde bu yolda Atamızın izinde, kendi ilçemizde muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için, durmadan çalışıyoruz" dedi.
Program, daha sonrada Atatürk'ün ilçeye gelişinde Sığacık ziyaretini babasından dinleyen ve o anıları anlatan İrfan Kozan'ın konuşması, Sığacık İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi Azize Ural şiiri, Seferihisar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Seferihisar Belediyesi Step Takımı ve Seferihisar Belediyesi Tekvando Takımı gösterileriyle devam etti.
Programa, Kaymakam İlhan Abay, Garnizon Komutanı Levent Aksoy, Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Başsavcısı Arif Gedikoğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - İZMİR