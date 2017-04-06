Ültür ve Turizm Bakanı Avcı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "İnşallah 16 Temmuz'dan sonra daha güçlü, daha istikrarlı bir yapıyla birçok alanda Eskişehir'imize ve diğer illerimize daha büyük yatırımlar yapmaya devam edeceğiz." dedi.



Bakan Avcı, Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki doğalgaz dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Eskişehir'e son 3 yılda eğitimden sağlığa, turizmden enerjiye, ulaştırmadan savunmaya ve diğer kamu hizmetlerine 2 milyar liradan fazla yatırım yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini bildirdi.



Yarın Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katılımıyla Eskişehir'de 11 büyük projenin temelinin atılacağını belirten Bakan Avcı, şöyle konuştu:



"2016-2017 eğitim ve öğretim yılında Beylikova'da Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı 19 Haziran İmam Hatip Ortaokulunu, Saide Alp Anaokulunu, Beylikova Çok Programlı Anadolu Lisesinin atölyesini ve Beylikova Fen Lisesinin pansiyonunu açtık. Yatırım bedeli 14 milyon 293 bin lira olan bu önemli eğitim kurumlarıyla Beylikova'nın eğitimdeki tesis ihtiyaçlarını son derece modern yapılarla gidermiş olduk. Sizlerin de şahit olduğu üzere verdiğimiz sözleri, vaatlerimizi bir bir yerine getiriyoruz."



Bakan Avcı, ilçeye doğalgaz getirilmesi için çalışmaların geçen yıl başlatıldığını anımsatarak, "Doğalgaz arzının sağlanması maksadıyla altyapı yatırım çalışmaları 2016 yılının nisan ayında başlattık ve aynı yılın ayında tamamladık. Servis hattı tamamlandı ve Beylikova'ya gaz arzını sağlayan istasyonunun yapımı gerçekleştirildi. Beylikova'mıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah 16 Temmuz'dan sonra daha güçlü, daha istikrarlı bir yapıyla birçok alanda Eskişehir'imize ve diğer illerimize daha büyük yatırımlar yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



Konuşmaların ardından Bakan Avcı, Vali Azmi Çelik, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Harun Karacan ve Emine Nur Günay ile Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, ESGAZ Beylikova Abone Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.



"Huzurun ne olduğunu en iyi hanım kardeşlerimiz biliyor"



Açılıştan sonra Beylikova Belediyesi Düğün Salonunda ilçe kadınlarıyla bir araya gelen Avcı, Türkiye'nin son 15 yılda çok büyük mesafe aldığını anlattı.



Bakan Avcı, Beylikova'da derslik başına ilkokulda 10, ortaokulda 8, lisede 9 öğrenci düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:



"Beylikovalı çocuklarımız özel ders alır gibi eğitim alıyor. İnşallah tüm Türkiye genelinde bu rakamlara ulaşmak için canla başla çalışıyoruz. Allah birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. 16 Nisan bunun için önemli. Huzurun ne olduğunu en iyi hanım kardeşlerimiz biliyor. Onun için sizlerin bu konudaki ferasetine çok güveniyorum. Allah devlete ve millete zeval vermesin. Huzur, güven, sağlık içinde böyle nice güzel hizmetleri hep birlikte gerçekleştirmeyi nasip eylesin."