Ultraslan Bilecik Uni Taraftar Grubu Başkanından Teşekkür

UltrAslan Bilecik UNİ Taraftar Grubu Başkanı Hakan Cumcum, dün oynanan Bilecikspor-Vitraspor ve Galatasaray-Fenerbahçe maçları öncesi görsel şölene katılan tüm taraftarlara teşekkür etti.



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu UltrAslan Bilecik UNİ Taraftar grubu dün oynanan BAL play-out maçı ve Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesi Bilecik sokaklarındaki yaptıkları görsel şölenle göz kamaştırırken, taraftar grubu başkanından tüm taraftarlara teşekkür geldi. Yapılan görsel şölen hakkında bilgi veren UltrAslan Bilecik UNİ Taraftar Grubu Başkanı Hakan Cumcum, Bilecikspor ve Galatasaray'ın dün oynadıkları önemli maçlar öncesi grup olarak iyi bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Biz Bilecik'te üniversite okuyoruz. Dün Bileciksporumuzun BAL'a çıkmak için oynadığı play-out maçı öncesi Bileciksporlu taraftarlar birlikte gereken tüm desteği hazırladığımız pankartlarla tribünde verdik. Ardından Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı öncesi Bilecik Belediyesi Aile Çay Bahçesi önünde toplanarak, takımımıza sahip çıktık. Bir hafta uğraştığımız 'Alayınızı UltrAslan', 'UltrAslan Bilecik UNİ' ve 4 yıldızlı şal atkılarla Bilecik'te güzel görsel şölen yaptık. Aynı yerde toplanan yaklaşık 20 kişilik Bilecik UFB taraftar grubuna kendimizi keyifli bir şekilde seyrettirdik. Böyle görsel şölenlerle Bilecik'te kendimizden söz ettirmeye devam edeceğiz. Bu görsel şölenlerde başta üniversiteli arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK