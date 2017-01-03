Ultra İnce 27-inç Monitör, Dell 27 Ultrathin Monitor!

Dell'den ultra inçe 27 inç monitör!





Dell 27 UltraThin Monitör markanın HDR'a dönüşünü de simgeliyor!



Dell şimdiye kadar görüp görebileceğiniz Ultra incelikte 27 inç monitörü CES ile birlikte dikkatleri kendine çekmek istiyor. Arka monitörlerin arka tarafındaki donanım girişlerini yere indiren Dell bu haliyle herşeyin bir arada olduğu bilgisayarlara benziyor.



27 inç Quad HD (2,560 x 1,440 piksel) ekran HDR desteğide sunuyor. Ancak Dell bu noktada bildiğimiz 4K TV'lerdeki HDR desteği ile aynı olmadığını da ekliyor. Yine de şirket çoğu monitörden çok daha yüksek kontrast ve renk aralığını desteklediğini ve SRGB gamının yüzde 99'una kadar destek verdiğini belirtiyor.



Apple'ın monitör üretiminde vazgeçtiği bir dönemde, Mac kullanıcıları için monitör alternatifleri gittikçe artıyor. Dell 27 UltraThin Mac kullanıcıları için ideal!



İlk bakışta 27 UltraThin monitör kesinlikle etkileyici görünüyor. Parlak renkler ve harika bir derinlik söz konusu. İnce ekran her açıdan 178 derecelik görüş açısını destekliyor. İnce çerçeve de yeni gelecek tablet işlevselliğinin kazandırıldığı Dell XPS 13 2si bir arada modeli konusunda da bize fikir veriyor.



Dell 27 UltraThin Galeri













Monitör aynı zamanda USB-C güç desteği, HDMI 2.0 portu ve ses bağlantısı içeriyor.



Dell 27 UltraThin Monitörü 23 Mart'ta satışa sunacak ve fiyatı 700$.



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Engadget



http://www.teknotalk.com/dell-27-ultrathin-monitor-52258/