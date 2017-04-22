Ulrike
Ulrike, nisan ayında Sahne Çolpan İlhan'da sahnelenecek.
Ulrike, nisan ayında Sahne Çolpan İlhan'da sahnelenecek.
"Bu en iyi dünya değil. Ben onların şeffaf kadınlarından biri olmak istemiyorum."
"Burası özgür bir ülke."
"Ben Ulrike Meinhof, gazeteciyim. İki çocuğum var… Ben onları bugün terk ettim."
"Mülkiyet haklarının sınırsızca genişletilmesine karşı çıkmak bu."
"Sürekli olarak kusma duygusu hissediyorum."
Uyarlayan-Yöneten: Cemre Kababulut
Yazan: Dario Fo & Franca Rame
Çeviren: Füsun Demirel
Oynayanlar: Buğra Alkan Büşra Yılmaz Furkan Altınkaynak Gizem Katmer Hevi Hazal Kalfa
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Çolpan İlhan Oda Tiyatrosu
Mekan Adresi : Ağahamam Cad. Ağa Han No: 1
Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Ulrike
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır