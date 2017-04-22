Ulrike, nisan ayında Sahne Çolpan İlhan'da sahnelenecek.



"Bu en iyi dünya değil. Ben onların şeffaf kadınlarından biri olmak istemiyorum."



"Burası özgür bir ülke."



"Ben Ulrike Meinhof, gazeteciyim. İki çocuğum var… Ben onları bugün terk ettim."



"Mülkiyet haklarının sınırsızca genişletilmesine karşı çıkmak bu."



"Sürekli olarak kusma duygusu hissediyorum."



Uyarlayan-Yöneten: Cemre Kababulut



Yazan: Dario Fo & Franca Rame



Çeviren: Füsun Demirel



Oynayanlar: Buğra Alkan Büşra Yılmaz Furkan Altınkaynak Gizem Katmer Hevi Hazal Kalfa



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Çolpan İlhan Oda Tiyatrosu



Mekan Adresi : Ağahamam Cad. Ağa Han No: 1



Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Ulrike



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır