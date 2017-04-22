Ulrike

Ulrike, nisan ayında Sahne Çolpan İlhan'da sahnelenecek.

Ulrike

Ulrike, nisan ayında Sahne Çolpan İlhan'da sahnelenecek.

"Bu en iyi dünya değil. Ben onların şeffaf kadınlarından biri olmak istemiyorum."

"Burası özgür bir ülke."

"Ben Ulrike Meinhof, gazeteciyim. İki çocuğum var… Ben onları bugün terk ettim."

"Mülkiyet haklarının sınırsızca genişletilmesine karşı çıkmak bu."

"Sürekli olarak kusma duygusu hissediyorum."

Uyarlayan-Yöneten: Cemre Kababulut

Yazan: Dario Fo & Franca Rame

Çeviren: Füsun Demirel

Oynayanlar: Buğra Alkan Büşra Yılmaz Furkan Altınkaynak Gizem Katmer Hevi Hazal Kalfa

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Çolpan İlhan Oda Tiyatrosu

Mekan Adresi : Ağahamam Cad. Ağa Han No: 1

Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Ulrike

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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